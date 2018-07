Manchester United vence e mantém vantagem na ponta do Inglês

MANCHESTER - O Manchester United voltou a abrir seis pontos na liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, pressionado pela vitória do Manchester City sobre o Newcastle, mais cedo, o time de Alex Ferguson entrou em campo no Old Trafford e não tomou conhecimento do Sunderland, vencendo por 3 a 1 em jogo válido pela 17.ª rodada da competição.

Desta forma, a distância entre os dois times de Manchester segue a mesma de antes do início da rodada. O United soma 42 pontos, seis a mais que o City, que aparece na segunda colocação. O Chelsea, que está no Japão e teve seu jogo contra o Southampton adiado, segue no terceiro lugar, com 29, já distante da briga pelo título.

Em Old Trafford, o holandês van Persie abriu o placar aos 16 minutos de partida, após Young cruzar da direita e a zaga afastar muito mal. Foi o 12.º gol do atacante, se igualando ao espanhol Michu, do Swansea, no topo da artilharia.

O inglês Cleverly, que mais uma vez deixou Chicharito no banco, fez o segundo, depois de uma linda troca de passes, estilo Barcelona, do setor ofensivo do Manchester. Na segunda etapa, aos 14, Rooney ampliou após belíssima jogada de Van Persie, que passou no meio de dois marcadores e só rolou para o atacante escorar, já em cima da linha. No fim ainda deu tempo de Campbell descontar.

Também neste sábado o Liverpool reeditou o péssimo início de campeonato e voltou a perder em casa, desta vez para o Aston Villa, por 3 a 1. Benteke (duas vezes) e Weimann marcaram os gols dos visitantes, enquanto os donos da casa só descontaram a três minutos do fim, com o Gerrard. O brasileiro Lucas Leiva mais uma vez foi titular. Com a derrota, o Liverpool aparece apenas no 11.º lugar do Campeonato Inglês, com 22 pontos, quatro a mais que o Aston Villa.

Então lanterna do Campeonato Inglês, O Queens Park Rangers finalmente venceu a primeira. E o problema parece que era o goleiro brasileiro Julio Cesar. Com ele no banco pela primeira vez, o QPR venceu o Fulham, em casa, por 2 a 1, com dois gols do marroquino Taarabt. Agora a equipe tem 10 pontos e deixou a lanterna para o Reading.

Também na zona de rebaixamento, o Wigan visitou o Norwich City e perdeu de 2 a 1 neste sábado. Já o Everton, quarto colocado com 27 pontos, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Stoke, fora de casa, chegando ao seu nono empate em 17 jogos.