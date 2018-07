Manchester United vence e não deixa City desgarrar

Desde que levou históricos 6 a 1 do City em pleno Old Trafford, o Manchester United venceu as três partidas seguintes que fez pelo Campeonato Inglês, mas sempre por 1 a 0. E assim como havia sido na rodada passada, quando Brown marcou contra na vitória sobre o Sunderland, desta vez novamente o United teve ajuda adversária.

Logo aos 10 minutos de jogo, a zaga do Swansea tentou fazer graça, Giggs roubou a bola e tocou rápido para Chicharito Hernandéz mandar para o fundo das redes. Este foi o quarto gol do mexicano na atual temporada do Campeonato Inglês.

A vitória levou o Manchester United a 29 pontos na classificação, contra 34 do City. Logo atrás está o Newcastle, com 25. Depois aparecem Chelsea, Tottenham e Arsenal, com 22. O Spurs, porém, tem dois jogos a menos. Na próxima rodada, o United tem confronto direto contra o Newscastle, em Old Trafford. O City pega o Liverpool.