Manchester United vence e pressiona City no Campeonato Inglês

MANCHESTER - O Manchester United cumpriu o seu papel neste sábado e colocou pressão no Manchester City. Em casa, o time dirigido pelo técnico Alex Ferguson derrotou com facilidade o Bolton por 3 a 0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e colocou pressão no adversário direto na luta pelo título nacional.

Com o resultado, o Manchester United está com 48 pontos, assim como o City, que permanece na liderança do Campeonato Inglês por conta dos critérios de desempate. Agora, a equipe vai torcer contra o rival, que enfrentará o Wigan apenas na segunda-feira, para acirrar ainda mais a luta pelo título do Campeonato Inglês.

Diante do Bolton, que está na zona de rebaixamento da competição, o Manchester United levou um susto no primeiro tempo, quando Rooney desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 22 minutos. A equipe, porém, conseguiu ir ao intervalo em vantagem graças ao gol marcado aos 45 minutos Scholes, que deixou a sua aposentadoria e voltou a jogar na semana passada. Na etapa final, o United ampliou a sua vantagem com os gols de Wellbeck, aos 29 minutos, e Carrick, aos 38 minutos.

Também na luta pelo título do Campeonato Inglês, o Tottenham tropeçou neste sábado. Em casa, a equipe apenas empatou com o Wolverhampton por 1 a 1. Com o resultado, o time está na terceira posição na competição, com 46 pontos, dois a menos do que as equipes de Manchester.

O time visitante abriu o placar, aos 22 minutos do primeiro tempo, com gol de Fletcher. O time londrino reagiu na etapa final e igualou o placar aos seis minutos, com Modric, mas não conseguiu triunfar.

Em casa, o Chelsea venceu o Sunderland por 1 a 0, com gol marcado por Lampard, aos 13 minutos do primeiro tempo. Agora, a equipe londrina, que luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, está em quarto lugar no Campeonato Inglês, com 40 pontos.

Adversário direto do Chelsea, o Liverpool apenas empatou por 0 a 0 com o Stoke City, em casa. Assim, perdeu a chance de ultrapassar o Arsenal, que só entra em campo no domingo, e permanece na sexta colocação, com 35 pontos.

Também neste sábado, o Aston Villa empatou por 1 a 1 com o Everton, o Blackburn superou o Fulham por 3 a 1 e o Norwich derrotou o West Bromwich Albion por 2 a 1.