Manchester United vence e rebaixa Blackpool no Inglês

Em preparação para a decisão da Liga dos Campeões da Europa, que será disputada no próximo sábado no próximo sábado contra o Barcelona, o Manchester United foi recebido com muita festa pelo seu torcedor, empolgado pela 19ª conquista do Campeonato Inglês. E após o jogo recebeu o troféu pela conquista.

Aos 19 minutos, o Manchester United abriu o placar com Park. O empate do Blackpool saiu ainda no primeiro tempo, com Adam. A virada veio aos 11 minutos da etapa final, com gol de Taylor Fletcher. A vitória evitaria o rebaixamento do Blackpool, mas o Manchester United conseguiu a virada com gols do brasileiro Anderson, aos 16 minutos, Evatt (contra), aos 29, e Owen, aos 35.

Também neste domingo, o Manchester City garantiu o terceiro lugar do Campeonato Inglês, que lhe coloca na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, ao vencer o Bolton por 2 a 0, fora de casa, com gols de Lescott e Dzeko.

O Birmingham foi rebaixado neste domingo ao perder, fora de casa, para o Tottenham. Os gols da equipe londrina foram feitos por Pavlyuchenko. Gardner marcou para o Birmingham. Último colocado, o West Ham perdeu, em casa, para o Sunderland por 3 a 0. O Wigan se livrou do rebaixamento ao vencer o Stoke City por 1 a 0, fora de casa.

Também neste domingo, o Everton venceu o vice-campeão Chelsea por 1 a 0 e o Fulham empatou por 2 a 2 com o Arsenal. Newcastle e West Bromwich empataram por 3 a 3, o Aston Villa superou o Liverpool por 1 a 0, o Wolverhampton perdeu para o Blackburn por 3 a 2.