Manchester United vence e se aproxima do título inglês

No jogo que abriu a 31.ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Sunderland por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, e chegou aos 77 pontos na liderança disparada da competição, se aproximando ainda mais do título nacional. A equipe abriu 18 de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que irá a campo também neste dia de duelos para encarar o Newcastle, em casa, onde espera reduzir novamente a diferença para 15 pontos.

O resultado obtido pelo virtual campeão inglês desta temporada foi garantido com um gol contra de Titus Bramble, aos 27 minutos do primeiro tempo, após finalização de Robin Van Persie. Com a derrota, o Sunderland ficou estacionado na 15.ª posição, com 31 pontos, e segue sob ameaça do rebaixamento. O Wigan, 18.º colocado e primeiro time da zona de descenso, iniciou esta rodada com 27 pontos.

O gol da vitória do Manchester saiu de uma jogada individual de Van Persie. O holandês invadiu a área pela esquerda, iludiu um marcador com duas fintas e bateu cruzado. Titus Bramble tentou cortar e acabou batendo de joelho na bola contra a própria meta no Stadium of Light.

Autor da jogada que decidiu o confronto, Van Persie vem de oito partidas sem marcar gols, mas desta vez conseguiu assegurar o triunfo do time que atuou sem os titulares Rio Ferdinand, Wayne Rooney e Javier "Chicharito" Hernández. Alex Ferguson resolveu poupar os atletas visando o confronto já desta segunda-feira, contra o Chelsea, pela Copa da Inglaterra.

Com isso, até o brasileiro Anderson, que vem sendo pouco aproveitado na equipe, ganhou uma chance entre os titulares. Já o lateral Rafael sentiu uma lesão antes do fim da primeira etapa e acabou sendo substituído.

Essa também foi a sétima vitória seguida do Manchester, que está cada vez mais próximo de assegurar o seu 20.º título inglês. Embalada, a equipe não perde um confronto na competição desde 17 de novembro de 2012, quando caiu por 1 a 0 diante do Norwich, fora de casa.