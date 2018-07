Manchester United vence e segue líder; Chelsea empata

As duas equipes tiveram dificuldades para vencer. No estádio Old Trafford, o Manchester United fez seu gol logo no primeiro minuto com o atacante holandês Van Persie, mas depois sofreu para segurar o resultado. Já o Manchester City só conseguiu a vitória após a metade do segundo tempo - gols do italiano Balotelli, aos 24, e de Milner, aos 28 minutos.

Decepção total, mais uma vez, quem deu foi o Chelsea. No duelo contra o seu rival de bairro, em Londres, o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa não passou de um empate sem gols com o Fulham, em pleno estádio Stamford Bridge. Esta foi a segunda partida do Chelsea sob o comando do espanhol Rafa Benítez e o segundo 0 a 0 seguido, sendo que ambos foram como mandante. Assim como no último domingo contra o Manchester City, o treinador foi muito vaiado pela torcida nesta quarta.

Menos mal para o Chelsea que o empate fez com que o time subisse para a terceira colocação, com 26 pontos. Tem a mesma pontuação, mas melhor saldo de gols, que o West Bromwich, derrota pelo Swansea City por 3 a 1, no País de Gales.

A quinta colocação no Inglês agora é do Tottenham, que derrotou o Liverpool por 2 a 1, em Londres, e chegou aos 23 pontos. A equipe da capital ultrapassou o Everton, que ficou com 22 ao empatar em casa com o Arsenal (sétimo, com 21 pontos) por 1 a 1. Ainda nesta quarta, o Stoke City ganhou do Newcastle por 2 a 1, em casa, e Southampton e Norwich ficaram no empate por 1 a 1.