Manchester United vence em casa e segue na briga na Liga Europa

Sob pressão após seguidos tropeços na Liga Europa, o Manchester United respirou nesta quinta-feira ao golear o Feyenoord por 4 a 0, no Old Trafford. O jogo era um confronto direto pela segunda vaga do Grupo A, que tem o Fenerbahçe na liderança. Pela mesma rodada, a Roma goleou o Viktoria Plzen por 4 a 1 e o Athletic Bilbao bateu o Sassuolo por 3 a 2.

Em Manchester, o time da casa entrou em campo pressionado, na terceira colocação da chave, com chances de ser eliminado já nesta quinta. Mas Wayne Rooney e companhia trataram de afastar o risco. O próprio atacante abriu o placar aos 35 minutos de jogo. Na segunda etapa, Juan Mata e Jesse Lingard. E ainda Bradley Jones marcou contra.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico José Mourinho chegou aos nove pontos e desbancou o Feyenoord ao assumir a segunda colocação do Grupo A. O time holandês tem sete, enquanto o líder Fenerbahçe tem 10. Na última rodada, marcada para 8 de dezembro, o Manchester vai enfrentar o modesto Zorya Luhansk, já sem chances de classificação.

ROMA CLASSIFICADA

Pelo Grupo E, a Roma sacramentou sua classificação ao mata-mata da Liga Europa ao golear o Viktoria Plzen por 4 a 1. Edin Dzeko foi o herói da equipe italiana, ao balançar as redes por três vezes. Diego Perotti foi o autor do outro gol dos anfitriões.

O resultado levou a Roma aos 11 pontos, assegurando a vaga com uma rodada de antecipação. A outra ficará entre o Austria Viena e o Astra Giurgiu, que chegou aos sete pontos ao vencer o rival direto nesta briga, por 2 a 1, também nesta quinta. O Austria Wien tem cinco pontos. O Viktoria Plzen, com três, não tem mais chances.

MAIS VAGAS DEFINIDAS

No Grupo F, a rodada definiu os classificados para o mata-mata: Genk e o Athletic Bilbao, ambos com nove pontos, e que não podem mais ser alcançados por Sassuolo e Rapid Viena. Nesta quinta, o Bilbao venceu o rival italiano por 3 a 2, enquanto o Genk bateu o time austríaco por 1 a 0. O Genk lidera a chave.

No Grupo B, Olympiacos e Young Boys ficaram no empate por 1 a 1, garantindo a classificação do APOEL, que entrou em campo mais cedo. O APOEL tem nove pontos, contra oito do Olympiacos, que precisa confirmar a vaga na rodada final. Young Boys e Astana tem cinco pontos cada.

Pelo Grupo C, Saint-Etienne e Mainz empataram sem gols. Os dois times brigam pela segunda vaga da chave, liderada pelo Anderlecht, com 11 pontos. O time francês tem nove e o Mainz, seis. E, pelo Grupo D, o AZ Alkmaar derrotou o Dundalk por 1 a 0, fora de casa. Os dois times e mais o Maccabi Tel-Aviv brigam pela segunda vaga da chave. O Zenit lidera com 15, o AZ Alkmaar tem cinco e as outras duas equipes exibem quatro pontos cada.