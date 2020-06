Manchester United vence em casa e segue na briga por vaga na Liga dos Campeões

O Manchester United fez o seu dever de casa na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, pela 31.ª rodada do Campeonato Inglês, o time comandado pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer derrotou o Sheffield United por 3 a 0, no estádio Old Trafford, em Manchester, e ficou mais perto da zona de classificação à principal competição de clubes do continente. O grande destaque do jogo foi o atacante francês Anthony Martial, autor dos três gols.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 49 pontos e se manteve na quinta colocação. A Inglaterra tem direito a quatro vagas na Liga dos Campeões e o quarto lugar é atualmente ocupado pelo Chelsea, que soma 51 com um jogo a menos. Por ironia do destino, essa partida por fazer é nesta quinta-feira justamente contra o rival Manchester City, em Londres.

Na briga contra o próprio Manchester United por vaga em competições europeias, o Sheffield United perdeu terreno com a derrota nesta quarta-feira. Parado nos 44 pontos, o time da cidade de Sheffield ficou na oitava colocação.

A vitória foi encaminhada na etapa inicial com dois gols de Martial. O primeiro saiu com menos de 10 minutos, de perna esquerda, após a assistência de Rashford. O segundo veio depois do cruzamento rasteiro de Wan-Bissaka, com uma conclusão de primeira. O terceiro, já na segunda etapa, aconteceu graças à bela jogada construída por Martial, Bruno Fernandes e Rashford. No fim dela, o atacante francês concluiu com uma cavadinha.

OUTROS JOGOS

Na cola do Manchester United está o Wolverhampton, que também tem 49 pontos, mas em sexto lugar pelos critérios de desempate, após derrotar em casa o Bournemouth por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante mexicano Raul Jimenez. O time visitante segue na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 27 pontos.

Quem perdeu a chance de sair da área da degola foi o Aston Villa, que empatou por 1 a 1 contra o Newcastle como visitante. O time de Birmingham está agora com os mesmos 27 pontos de Bournemouth e West Ham, mas fica na 19.ª colocação. O mandante do jogo está em 13.º lugar com 39.

Por fim, o Norwich deu mais um passo rumo à queda à segunda divisão. Em casa, foi derrotado pelo Everton por 1 a 0 e continua na lanterna com 21 pontos. O time de Liverpool, que venceu com o gol do zagueiro Michael Keane, subiu para a 10.ª colocação com 41.