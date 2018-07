Manchester United vence Fulham e dispara no Inglês

Em casa, o Manchester United definiu a sua vitória logo no primeiro tempo, com duas assistências dadas pelo português Nani. O primeiro gol saiu aos 12 minutos e foi marcado pelo búlgaro Dimitar Berbatov, artilheiro da competição com 21. O segundo gol aconteceu aos 32 minutos e foi feito pelo equatoriano Antonio Valencia.

Em casa, o Chelsea encontrou dificuldades, mas superou o Wigan por 1 a 0. O gol da vitória saiu aos 22 minutos do segundo tempo, com gol marcado pelo francês Florent Malouda. Com o resultado, o time londrino assumiu a terceira colocação no Campeonato Inglês, com 58 pontos. A equipe ultrapassou o Manchester City, que só entrará em campo na segunda-feira para duelo com o Liverpool.

Já o Tottenham, que luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, superou o Stoke City por 2 a 2. Agora, a equipe está em quinto lugar, com 53 pontos. Peter Crouch, aos 11 e 34 minutos do primeiro tempo, e Modric, aos 18 minutos da primeira etapa, fizeram os gols do Tottenham. Etherington, aos 27, e Jones, aos 41 minutos do primeiro tempo, marcaram para o Stoke.

Ainda neste sábado, o Everton superou o Wolverhampton por 3 a 0, fora de casa, o West Bromwich, também como visitante, bateu o Sunderland por 3 a 2, o Blackburn empatou por 1 a 1 com o Birmingham, e o Bolton superou, em casa, o West Ham, por 3 a 0.