Manchester United vence na Ucrânia e garante classificação na Liga Europa

O Manchester United suou, mas garantiu sua classificação à próxima fase da Liga Europa nesta quinta-feira. Em meio a uma campanha bastante irregular no torneio, o time inglês derrotou o Zorya Luhansk na Ucrânia, por 2 a 0, com lindo gol de Mkhitaryan e outro de Ibrahimovic, e terminou na segunda colocação do Grupo A.

O resultado desta quinta levou o Manchester a 12 pontos, um abaixo do Fenerbahçe, que se classificou como vencedor da chave ao derrotar o Feyenoord, na Holanda, por 1 a 0. Pior para o time da casa, que poderia se classificar com um triunfo mas terminou em terceiro no grupo, com sete pontos. O Zorya foi o lanterna, com apenas dois.

Apesar da vitória, o Manchester mais uma vez não jogou bem e chegou a levar alguns sustos no início. Aos 35 minutos, Karavaev aproveitou saída de bola errada da defesa e arriscou de primeira, perto da trave. A resposta veio nos acréscimos, quando Rooney tentou de longe e o goleiro Levchenko desviou para fora.

Em um jogo morno, os ingleses pouco criavam e dependeram do talento individual de um dos seus jogadores para abrir o placar. Logo com dois minutos, Mkhitaryan ficou com a sobra após roubo no meio de campo e arrancou. Cercado por dois marcadores, colocou entre as pernas de um deles e finalizou na saída do goleiro.

O gol deixou a partida ainda mais lenta, sem qualquer ímpeto do Zorya e com o Manchester cada vez mais confortável com a situação. Até que aos 43, Pogba lançou Ibrahimovic no contra-ataque. O sueco arrancou sozinho, teve extrema tranquilidade e tocou no canto esquerdo do goleiro para selar o resultado.

OUTROS RESULTADOS

No Grupo C, o Saint-Étienne garantiu a classificação com a primeira colocação da chave ao derrotar o Anderlecht por 3 a 2, mesmo atuando na Bélgica. O time francês chegou a estar perdendo por 2 a 0, perdeu um pênalti, mas buscou a virada no segundo tempo.

O resultado deixou o Saint-Étienne com 13 pontos, um à frente do próprio Anderlecht, que entrou em campo já classificado. Pior para o Mainz, que recebeu o Qabala e venceu por 2 a 0, mas acabou de fora da próxima fase porque terminou com nove pontos. O Qabala, aliás, foi o lanterna, sem pontuar.

No Grupo B, o APOEL Nicósia garantiu a liderança da chave ao derrotar o Olympiacos por 2 a 0 no Chipre e chegar aos 12 pontos. Os gregos, no entanto, pouco têm a lamentar, já que também garantiram a classificação na segunda posição, com oito pontos.

Isso porque o Young Boys também chegou aos oito pontos nesta quinta, com o triunfo sobre o Astana por 3 a 0, na Suíça, mas leva desvantagem no confronto direto com o Olympiacos, primeiro critério de desempate. O Astana terminou com cinco pontos, na lanterna da chave.