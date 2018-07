Manchester United vence neste sábado

Eliminado da Liga dos Campeões após uma derrota para o Basel na quarta-feira, o Manchester United usou os primeiros gols de Nani pelo time em 14 jogos e os primeiros de Rooney em nove jogos pelo inglês para recuperar parte do orgulho.

Um voleio soberbo de Robin van Persie deu ao Arsenal a vitória por 1 a 0 em casa sobre o Everton, enquanto o Liverpool bateu o Queens Park Rangers pelo mesmo placar em Anfield, graças a um gol de Luis Suarez.

A surpresa do início do campeonato, Newcastle perdeu por 4 a 2 fora de casa para o Norwich City, enquanto Aston Villa fez 2 a 1 sobre o Bolton, o Swansea bateu o Fulham por 2 a 0 e o Wigan Athletic deixou a lanterna com uma vitória por 2 a 1 sobre o West Bromwich Albion.

Nos primeiros movimentos em Old Trafford, o Manchester United parecia disposto a sacudir a poeira do revés na Liga dos Campeões, e os Wolves nada puderam fazer para evitar.

Nani cortou para esquerda e inaugurou o marcador aos 17 minutos e Rooney invadiu a área antes de finalizar com estilo e ampliar 10 minutos depois.

Os Wolves, que assustaram o United com uma vitória por 2 a 1 no Molineux em fevereiro, reagiram rapidamente na cabeçada de Steven Fletcher dois minutos após o reinício, mas o United ampliou após jogadas de Antonio Valencia para Nani e Rooney marcarem seus respectivos segundos gols aos 11 e 17 minutos da etapa final.

Foi a primeira vez que o United marcou mais de um gol em um jogo do campeonato inglês após oito rodadas, desde que eles venceram o Norwich City por 2 a 0 em 1º de outubro.

"Estou feliz pelo setor ofensivo, que foi bem, muito bem, apesar de pensar que temos também que nos defender bem quando eles cruzarem a bola em nossa área", disse o treinador do Manchester United, Alex Ferguson, à Sky Sports News.

A vitória levou o Manchester United a 36 pontos, dois abaixo do City, que visita o Chelsea na segunda-feira. O Tottenham, que enfrenta o Stoke City fora no domingo, é o terceiro com 31, à frente do Arsenal que é o quarto com 29, um a frente do Chelsea.