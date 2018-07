Manchester United vence Newcastle no fim e dispara na ponta do Inglês

MANCHESTER - Líder do Campeonato Inglês, o Manchester United entrou em campo diante do 14.º colocado Newcastle, nesta quarta-feira, em casa, com amplo favoritismo. O que se viu nos 90 minutos, no entanto, foi um jogo extremamente equilibrado, no qual o time visitante ficou na frente do placar por três vezes, mas que acabou com vitória do United, por 4 a 3, graças a um gol de Chicharito Hernandez já nos acréscimos do segundo tempo.

Além da vitória, o Manchester United pôde celebrar o tropeço do rival City, que perdeu por 1 a 0 para o Sunderland, fora de casa. O resultado fez os comandados de Alex Ferguson dispararem na liderança, com 46 pontos, sete a mais que o time de Roberto Mancini. Quem se aproxima das primeiras colocações é Chelsea, que venceu o Norwich fora de casa, por 1 a 0, e é o terceiro, com 35 pontos e um jogo a menos.

Apesar do resultado positivo, quem saiu na frente nesta quarta foi o Newcastle, com Perch, aproveitando rebote do goleiro De Gea. Então, Evans foi de herói a vilão em quatro minutos, ao empatar a partida, aos 25, após confusão na área, e recolocar os visitantes à frente, após marcar um gol contra, aos 29.

Na volta para o segundo tempo o Manchester United intensificou a pressão e voltou a empatar aos 13 minutos, com Evra, em chute cruzado de fora da área. A alegria durou pouco, porque Cissé, dez minutos depois, fez 3 a 2 para o Newcastle ao receber passe da esquerda e finalizar com precisão.

Somente três minutos depois, o holandês Robin van Persie aproveitou rebote da zaga, após seu próprio chute, e empatou mais uma vez. O que se viu a partir daí foi um jogo de ataque contra defesa, que não surtia efeito até os 46 minutos. Foi aí que Carrick acertou lindo lançamento para Chicharito Hernandez, que, de carrinho, tocou para o gol e selou a vitória do Manchester.

Em jogo bem menos movimentado, o Sunderland precisou apenas de um gol para vencer o City. E ele foi marcado justamente por um ex-jogador do rival. O atacante Adam Johnson acerto belo chute de fora da área, pelo lado direito, e contou com a falha de Joe Hart para dar a vitória aos anfitriões. Também por 1 a 0, o Chelsea passou pelo Norwich, mesmo fora de casa. O espanhol Juan Mata marcou o único gol do jogo, com uma pancada de fora da área, aos 38 minutos.

Ainda na parte de cima da tabela, o Everton venceu o Wigan, por 2 a 1, e chegou a 33 pontos, na quarta posição. Já o West Bromwich passou pelo mesmo placar pelo agora lanterna Queens Park Rangers e subiu para quinto, com 33 pontos, três a mais que o Arsenal, que teve sua partida contra o West Ham adiada, e o Tottenham, que ainda atua nesta quarta.

Completando os resultados dos jogos já encerrados nesta quarta, dois empates. O Fulham ficou 1 a 1 diante do Southampton, em casa, enquanto o Reding não saiu do 0 a 0 contra o Swansea e deixou a lanterna da competição.