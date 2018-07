Manchester United vence o Arsenal por 2 a 1 no Campeonato Inglês

LONDRES - O Manchester United teve mais dificuldade do que no primeiro turno - quando goleou por 8 a 2 -, mas voltou a vencer o clássico diante do Arsenal neste domingo, no Emirates Stadium pelo Campeonato Inglês. Com grande atuação do equatoriano Valencia, autor de um gol e de uma assistência, a equipe do técnico Alex Ferguson venceu por 2 a 1 e se manteve na cola do Manchester City, que segue na liderança.

Com o resultado, o United chegou aos 51 pontos e segue na segunda colocação do Inglês, atrás do rival City, que chegou aos 54 com a vitória sobre o Tottenham, também neste domingo. Já o Arsenal se manteve com 36 pontos, na quinta posição.

O Manchester United comandou o primeiro tempo de partida. Mesmo sem criar grandes chances, a equipe comandava as ações no meio de campo e foi premiada pouco antes do intervalo. Aos 45 minutos, Giggs cruzou da esquerda, com perfeição, na cabeça de Valencia, que abriu o placar.

O Arsenal voltou melhor para o segundo tempo e quase empatou com Van Persie, que perdeu grande chance. O atacante holandês se redimiu logo depois, e deixou tudo igual aos 26 minutos. Ele recebeu bom passe dentro da área e bateu cruzado. O goleiro De Gea ainda desviou, mas não conseguiu tirar a bola da direção do gol.

Quando a equipe londrina era melhor na partida e pressionava, o Manchester United chegou ao segundo gol, que selou a vitória. Valencia fez grande jogada pela direita, passou por Arshavin, invadiu a área e rolou para Welbeck, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Com a vitória, o United segue sonhando com o título e na próxima rodada receberá o Stoke City, no próximo dia 31. Antes, terá o clássico diante do Liverpool, no próximo sábado, pela Copa da Inglaterra. Já o Arsenal enfrenta o Aston Villa, no domingo, pela Copa da Inglaterra, e o Bolton, no dia 1º de fevereiro, pelo Inglês.