Manchester United vence o Brighton e se garante na vice-liderança do Inglês

O Manchester United derrotou o Brighton por 1 a 0 neste sábado, em casa, e se manteve na segunda colocação do Campeonato Inglês. O time anfitrião foi a 29 pontos e agora está a cinco de distância do Manchester City, o líder. Os visitantes estão em nono, com 16.

O gol da vitória saiu aos 21 minutos do segundo tempo, após chute de Ashley Young, que contou com desvio do zagueiro Lewis Dunk. O City, no entanto, pode voltar a abrir maior vantagem, pois visitará o Huddersfield Town neste domingo, às 14 horas (de Brasília).

O United volta a campo na próxima terça-feira, quando terá pela frente o Watford, também como visitante, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. O Brighton tenta se recuperar em casa contra o Crystal Palace, que está na lanterna.

Também neste sábado, o Tottenham decepcionou a sua torcida ao ficar no 1 a 1 com o West Bromwich, em Londres, e desperdiçar a oportunidade de se aproximar da liderança. Com o resultado, a equipe se manteve em quarto lugar, com 24 pontos. O adversário é o 17º, com 11.

No confronto, o atacante venezuelano Rondón abriu o placar para os visitantes aos 26 minutos, mas o artilheiro Harry Kane deixou tudo igual para os anfitriões aos 29 da etapa final. Esse foi o nono gol de Kane nesta edição do Campeonato Inglês.

Em outro duelo já encerrado neste sábado, o Crystal Palace derrotou o Stoke City por 2 a 1, em casa, com gols de Cheek e Sako. Shaqiri descontou. Mesmo com a vitória, o time continua na lanterna, com oito pontos. O adversário está em 15º, com 13.

Também neste sábado, o Watford bateu o Newcastle, fora de casa, por 3 a 0. Hughes, Yedlin e Gray marcaram para os visitantes, que subiram para a oitava colocação na tabela, com 21 pontos. O time que perdeu como mandante é o 13º, com 14 pontos.

Já Swansea e Bournemouth ficaram no empate por 0 a 0, no País de Gales, em resultado ruim para os anfitriões, que amargam a vice-lanterna, com nove pontos. O Bournemouth é o 12º, com 14.