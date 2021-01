Manchester United vence o Burnley fora e assume a liderança do Inglês

Em jogo atrasado da primeira rodada, o Manchester United venceu o Burnley, fora de casa, por 1 a 0 para assumir a liderança do Campeonato Inglês. Esta é a primeira vez que a equipe ocupa a ponta do torneio nacional desde 2017.

Com o triunfo, os comandados de Ole Gunnar Solskjaer chegam aos 36 pontos em 17 jogos, deixando para trás o atual campeão Liverpool, que soma 33. Leicester e Everton vêm logo atrás com 32 pontos, na 3ª e 4ª colocação, respectivamente. O próximo compromisso do United será justamente diante do Liverpool, no próximo domingo.

A derrota mantém o Burnley na parte de baixo da tabela. Com 16 pontos, a equipe ocupa apenas a 16.ª colocação. Logo abaixo, o Brighton, primeiro time fora da zona de rebaixamento, soma 14 pontos.

O resultado não veio fácil, com o primeiro tempo ficando marcado por decisões polêmicas do juiz. Após um longo período analisando o VAR, o árbitro que foi à cabine decidir se expulsava Brady, do Burnley, acabou por advertindo Luke Shaw, do United, por lance anterior ao analisado. Ainda no primeiro tempo, Maguire teve seu gol anulado ao fazer falta no defensor do time da casa.

Na volta dos vestiários, os visitantes resolveram pressionar e foram premiados com a abertura do placar. Pogba marcou um lindo gol ao bater de primeira da entrada da área após cruzamento de Rashford. Com a área congestionada de defensores, o goleiro Nick Pope ainda foi na bola, mas ela acabou passando debaixo do seu corpo e indo para o fundo da rede.

Com o resultado, o United chega à incrível marca de 11 jogos sem perder pelo Campeonato Inglês. Seu último revés pela competição nacional foi diante do Arsenal, em 1.º de novembro do ano passado. Desde então, soma nove vitórias e dois empates.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira, o Sheffield United derrotou o Newcastle sob seus domínios pelo placar mínimo de 1 a 0, gol de Billy Sharp, de pênalti, marcado aos 28 minutos do segundo tempo. Apesar do triunfo, o time continua amargando a lanterna do Inglês, com apenas cinco pontos. Os visitantes seguem na 15.ª posição com 19 pontos.

Na parte de cima da tabela, o Everton derrotou o Wolverhampton fora de casa por 2 a 1. Alex Iwobi abriu o placar logo aos seis minutos de jogo e, aos 14, Ruben Neves descontou para os donos da casa. O jogo seguiu igual até que Michael Keane, aos 32 do segundo tempo, colocou números finais no marcador.

Os comandados de Carlo Ancelotti ocupam a 4.ª colocação na tabela, com 32 pontos, atrás do Leicester pelo saldo de gols. O Wolverhampton segue na 14.ª posição com 22, mesma pontuação do Crystal Palace, que é o 13.º colocado e leva vantagem pelos critérios de desempate.