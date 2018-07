Manchester United vence Reading e avança na Copa da Inglaterra

MANCHESTER - Líder do Campeonato Inglês, o Manchester United segue vivo na disputa do título da Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, a equipe de Alex Ferguson recebeu o Reading em Old Trafford, venceu por 2 a 1, e avançou às quartas de final do torneio mais antigo do futebol inglês.

O resultado classificou o Manchester a jogar um clássico contra o Chelsea na próxima etapa da competição. Para o jogo se confirmar, o time londrino precisa antes eliminar o Middlesbrough, em partida agendada para o próximo dia 27, quarta-feira, no Riverside Stadium, casa do time da segunda divisão.

Pensando na disputa do título do Campeonato Inglês e no difícil duelo contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, o Manchester entrou em campo nesta segunda-feira com um time misto e demorou a abrir o placar.

O primeiro gol veio só aos 24 minutos do segundo tempo, quando Valencia cruzou da direita, Nani dominou na entrada da área e bateu para tirar de Federici. Três minutos depois, o português apareceu pela direita e cruzou no primeiro pau, encontrando Chicharito Hernández livre para fazer de cabeça. Em busca do empate, o Reading só conseguiu descontar, com McAnuff.