Manchester United vence Tottenham e assume liderança

O Manchester United teve certa dificuldade neste sábado, mas conseguiu importante vitória sobre o Tottenham por 3 a 1, em casa, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo.

O resultado colocou grande pressão sobre o Chelsea, que caiu para a segunda posição e tem a obrigação de vencer o Stoke City, neste domingo, para retomar a liderança - o Manchester subiu para 79 pontos, dois a mais do que seu principal adversário pelo título. Já o Tottenham segue em quarto com 64 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Manchester City.

No início da partida deste sábado, o Manchester United mostrou sua dependência de Rooney - contundido, mais uma ele desfalcou a equipe - e praticamente nada criou no primeiro tempo. Também apático, o Tottenham pouco fez e parecia satisfeito com o empate.

Mas na etapa final, o panorama mudou. Comandada por Giggs e Nani, a equipe da casa começou a ser mais incisiva no ataque. E não demorou para que saísse o primeiro gol. Aos 17 minutos, Evra sofreu pênalti e Giggs bateu com perfeição.

Pouco menos de dez minutos depois, King aproveitou cobrança de escanteio e empatou para o Tottenham. Gol, no entanto, que serviu para incendiar ainda mais o adversário.

Após Macheda dar belo passe, Nani avançou pela direita e deu leve toque por cobertura sobre o goleiro Gomes, colocando novamente o Manchester em vantagem aos 37. E quatro minutos depois, Giggs converteu nova cobrança de pênalti e definiu a vitória.