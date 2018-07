Manchester United vira em 7 minutos e assume liderança

MANCHESTER - O Manchester United assumiu neste sábado a liderança provisória do Campeonato Inglês, tirando da ponta, pelo menos momentaneamente, o seu rival caseiro, o City. Para chegar à primeira posição, o time de Alex Ferguson virou sobre o Queens Park Rangers, em Old Trafford, por 3 a 1, com três gols marcados em questão de sete minutos, na metade do segundo tempo.

Diante do lanterna do Campeonato Inglês, o Manchester foi surpreendido. Depois de um primeiro tempo sem gols, o QPR abriu o placar aos 7 minutos da segunda etapa. Dyer fez jogada individual pela esquerda da área, bateu, e Lindegaard fez a defesa. No rebote, Mackie marcou.

Com o placar adverso, Ferguson tirou Young e Scholes e deu gás novo ao time com Anderson e Chicharito Hernandéz - e os dois latinos mudaram a cara da equipe. O empate veio aos 18, quando Rooney bateu escanteio, Welback escorou para o meio da área e Evans fez. Quatro minutos depois, um replay. A cobrança de Rooney foi no mesmo lugar, mas dessa vez quem subiu mais alto foi Fletcher, que cabeceou direto para o gol.

Para fechar a contagem, aos 25 Anderson carregou pelo meio, em jogada individual, e tocou no meio da zaga para Chicharito, que bateu tirando de Julio Cesar. O goleiro brasileiro não teve culpa nenhuma nos três gols.

Com o resultado, o Manchester United foi a 30 pontos, dois a mais que o City. Mas o rival tem parada dura nesta 13.ª rodada, uma vez que no domingo pega o Chelsea, quarto colocado, na estreia de Rafa Benítez.

Já o Queens Park Rangers, que investiu alto para montar o time para esta temporada, continua na lanterna, com uma campanha de quatro empates e nove derrotas - nenhuma vitória. Neste sábado, mais cedo, a equipe anunciou a contratação do técnico Harry Redknapp, que viu a partida das tribunas de Old Trafford.

OUTROS JOGOS - Também neste sábado, o Everton ficou num empate por 1 a 1, em casa, com o Norwich City, foi a 21 pontos e perdeu a chance de encostar no Chelsea, na quinta posição. O Wigan fez 3 a 2 no Reading, enquanto o Stoke venceu o Fulham por 1 a 0.