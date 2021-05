Manchester United vira sobre o Aston Villa e evita título antecipado do City

O Manchester United está vendendo caro a conquista do título inglês para o Manchester City. A sétima taça do rival poderia vir neste domingo, caso o time não ganhasse na visita ao Aston Villa. Num segundo tempo forte, porém, virou o jogo para 3 a 1 e manteve as remotas chances de reviravolta na briga pela taça.

Com 12 pontos por disputar, já que tem um jogo a menos que o City, o Manchester United diminuiu a desvantagem para 10 pontos. Enquanto o líder soma 80 pontos, ele subiu para 70. Não pode mais perder e terá de torcer para os comandados de Pep Guardiola somarem somente um ponto em nove disponíveis. Missão bem difícil.

O City poderia ter confirmado o título no sábado, em seu estádio. Abriu 1 a 0 sobre o Chelsea e ainda teve um pênalti a favor. Agüero perdeu e o adversário da final da Liga dos Campeões buscou a virada por 2 a 1. Restou torcer para o Aston Villa para poder ganhar a taça e tempo de preparo à decisão do dia 29. E o apoio não deu certo.

Com a derrota do City, o Manchester United precisava ganhar do Aston Villa para seguir com mínimas chances de conquista. O rival era o ideal para ganhar, pois não perdia no Villa Park havia 26 anos. Nem o empate servia, contudo.

A pressão pelo resultado positivo, porém, fez o United cometer muitos erros nos primeiros 45 minutos. A má apresentação culminou com derrota parcial por 1 a 0, gol de Bertrand Traore. Restava apenas uma etapa para a virada ou definição do campeão.

A equipe colocou a cabeça no lugar e voltou com tudo dos vestiários. Bruno Fernandes, de pênalti, Greenwood e Cavani anotaram os gols que mantiveram o United vivo. O Manchester recebe o Leicester, quarta-feira, enquanto o City visita o Newcastle na sexta-feira.