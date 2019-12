Onde assistir Manchester United x Alkmaar pela Liga Europa

Manchester United e Alkmaar se enfrentam nesta quinta-feira pela sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa. A partida será realizada às 17h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Stretford, na Inglaterra. O confronto pode ser assistido na TV e online.

Onde assistir Manchester United x Alkmaar

A partida terá transmissão pelo canal Fox Sports e também é possível assistir pelo site e aplicativo Fox Play. O Estado fará transmissão em tempo real.

Informações das equipes

No Grupo L da competição, o Manchester United lidera somando dez pontos. Em cinco jogos, a equipe venceu três e ficou com um empate e uma derrota. Já o Alkmaar, está na segunda posição da tabela com um ponto a menos que o seu adversário. Em seus últimos jogos foram duas vitórias e três empates.