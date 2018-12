Manchester United x Arsenal: onde assistir ao vivo e horário do clássico inglês

Manchester United e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), no Old Trafford, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes vivem um bom momento e um resultado positivo, no clássico da rodada, faz com que o vitorioso consiga se aproximar do líder Manchester City.

Manchester United x Arsenal terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. A equipe de Manchester inicia a rodada na 7ª colocação, com 22 pontos, e vem de um empate fora de casa contra o Southampton, pelo Campeonato Inglês. Anteriormente, o time de José Mourinho derrotou o Young Boys por 1 a 0, pela Liga dos Campeões.

Quanto ao Arsenal, a equipe ocupa a quarta colocação da Liga com 30 pontos e vem de vitória por 4 a 2 sobre o Tottenham, no último domingo. Anteriormente, derrotou o Vorskla por 3 a 0, pela Liga Europa.