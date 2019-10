Manchester United x Arsenal: transmissão e horário do jogo

Manchester United e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, pela 7.ª rodada do Campeonato Inglês.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Inglês

Manchester United e Arsenal terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil.

O Manchester United iniciou a 7.ª rodada na oitava posição, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas). Na última quarta-feira, o time precisou vencer nos pênaltis o modesto Rochdale, da terceira divisão, para avançar à quarta rodada da Copa da Liga. Apesar de jogar no Old Trafford e ter a volta do craque francês Paul Pogba, que se recuperou de uma lesão, os Diabos Vermelhos não fizeram uma boa partida.

Já o Arsenal começa a rodada com 11 pontos, na quarta colocação. Na terça-feira, com a ajuda de dois gols do brasileiro Gabriel Martinelli, atropelou o Nottingham Forest por 5 a 0 e avançou na Copa da Liga. Jogando em seu estádio, o Emirates, em Londres, o time treinado por Unai Emery soube se impor diante de um rival frágil.