Manchester United x Astana: transmissão e horário

Manchester United e Astana se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra, pelo Grupo L da Liga Europa. A chave conta ainda com AZ Alkmaar, da Holanda, e Partizan, da Sérvia.

Manchester United x Astana terá transmissão pelo Fox Sports. O Estado também faz o tempo real da partida.

O Manchester United quer repetir o feito da temporada 2016-2017, quando foi campeão da Liga Europa. Sob o comando do técnico José Mourinho, o time inglês derrotou o Ajax, da Holanda, na decisão, por 2 a 0.

A equipe do técnico Ole Gunnar Solskjaer chega para o confronto após vencer o Leicester City por 1 a 0, com um gol de Rashford, pelo Campeonato Inglês. O Manchester United ocupa o quarto lugar, com oito pontos em cinco jogos.

O Astana, do Casaquistão, entra como azarão neste grupo.