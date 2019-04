Manchester United x Barcelona: onde assistir ao vivo a Liga dos Campeões

Manchester United e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O duelo da volta está marcado para terça que vem, dia 16, no Camp Nou.

Manchester United x Barcelona terá transmissão ao vivo do Facebook do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado .

O classificado vai encarar na próxima fase o vencedor de Liverpool x Porto. As equipes tiveram dificuldades bem distintas nas oitavas de final. O Barcelona empatou fora de casa com o Lyon por 0 a 0 e depois goleou o time francês em casa, por 5 a 1.

O United também encarou um francês, o Paris Saint-Germain, de Neymar e Mbappé. Na primeira partida, vitória do PSG por 2 a 0, na Inglaterra. Na volta, o time inglês reverteu a vantagem e venceu por 3 a 1, passando pelo número de gols marcados fora de casa.

Em suas ligas nacionais, outra grande diferença. O Barcelona nada de braçadas rumo ao título, liderança a competição com 73 pontos. Na rodada passada, derrotou o vice-líder Atlético de Madrid por 2 a 0.

O Manchester United apenas briga para conseguir ficar entre os primeiros e ter o direito de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Na terça, a equipe foi surpreendida e perdeu de virada por 2 a 1 para o Wolves.