Manchester United x Brighton: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Inglês

Manchester United e Brighton jogam neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que entram em campo com objetivos distintos.

Manchester United x Brighton terá transmissão da ESPN. O United inicia a rodada na sexta colocação, com 41 pontos, e precisa da vitória para se aproximar da parte de cima da tabela e da classificação para a Liga dos Campeões.

Já o Brighton ocupa o 13º lugar, com 26, e um resultado positivo serviria para afastar o time das últimas colocações e seria uma forma de se reabilitar, já que o clube vem de derrota por 1 a 0, em casa, para o Liverpool. Quanto ao United, a equipe derrotou o Tottenham por 1 a 0.

Veja os jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado

10h30 Wolves x Leicester

13h Liverpool x Crystal Palace

13h Watford x Burnley

13h Newcastle x Cardiff

13h Manchester United x Brighton

13h Bournemouth x West Ham

13h Southampton x Everton

15h30 Arsenal x Chelsea

Domingo

11h30 Huddersfield Town x Manchester City

14h Fulham x Tottenham