Manchester United x Chelsea: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Inglês

Manchester United e Chelsea se enfrentam neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Manchester United x Chelsea?

A partida terá transmissão da ESPN Brasil. O Manchester United inicia a rodada na sexta colocação, com 64 pontos, enquanto o Chelsea é o quarto, com 67 pontos.

O jogo é visto como praticamente a última chance para o United conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O time entra em campo pressionado depois de ter perdido para o arquirrival Manchester City por 2 a 0, em casa na última quarta-feira.

O Chelsea empatou na última rodada por 2 a 2 com o Burnley e também precisa da vitória para não correr riscos de ficar de fora da Liga dos Campeões restando três jogos para o fim do Campeonato Inglês.