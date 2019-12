Manchester United x Everton: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Manchester United e Everton se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Old Trafford. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. e terá transmissão na TV fechada e online.

Manchester United x Everton: onde assistir

É possível assistir ao jogo pela ESPN Brasil e também pelo Watch ESPN.

Informações dos times

O Manchester United abre a 17ª rodada na quinta colocação, com 24 pontos. A equipe venceu os últimos dois jogos e busca entrar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Everton, por sua vez, luta para se afastar da zona de rebaixamento. Após três derrotas seguidas, o time venceu na rodada passada e pulou para a 14ª colocação, com 17 pontos, apenas dois a mais do que o Southampton, primeiro time da zona da degola.