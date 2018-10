Manchester United x Juventus: horário e onde assistir ao vivo a Liga dos Campeões

Manchester United x Juventus se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, no Old Trafford, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. As duas equipes disputam a liderança do grupo H, mas vivem situações bem distintas em suas ligas nacionais. Cristiano Ronaldo está confirmado para a partida.

Manchester United x Juventus terá a transmissão da TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. O time inglês soma quatro pontos no grupo H da Champions League, dois a menos que a líder Juventus. Entretanto, os Reds ocupam apenas a 10ª colocação no Campeonato Inglês, com nove pontos atrás do líder Manchester City - 14 contra 23.

Por outro lado, a equipe lidera o Campeonato Italiano com 25 pontos, quatro a mais que o Napoli. E a equipe de Cristiano Ronaldo está invicta na temporada, sendo dez vitórias e um empate.

Em seu canal no Youtube, o Manchester United divulgou um vídeo relembrando um histórico duelo com a Juventus na temporada 97/98