Manchester United x PSG: onde assistir ao vivo pela TV a partida

Manchester United e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pelo jogo de ida da Liga dos Campeões da Europa.

Onde assistir United x PSG?

Manchester United x PSG terá transmissão do canal TNT, do Facebook do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado. O time inglês entra no mata-mata após ficar em segundo no Grupo H, com 10 pontos. O líder foi a Juventus (12) e ainda fizeram parte do grupo, o Valencia (8) e o Young Boys-SUI (4).

Já o clube francês, que ainda não terá o atacante Neymar e também perdeu Cavani, ambos machucados, foi o líder no Grupo C, com 11 pontos. Liverpool (9), Napoli (9) e Estrela Vermelha-SER (4) completam o grupo.

A equipe de Paris também lidera o Campeonato Francês. Na última rodada do nacional, derrotou o Bordeaux por 1 a 0. Já o Manchester é o quarto colocado no Inglês e vem de vitória por 3 a 0 para o Fulham.