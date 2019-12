Onde assistir Manchester United x Tottenham pelo Campeonato Inglês

Manchester United e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester.

Onde assistir Manchester United e Tottenham ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN. O Estado fará transmissão em tempo real.

Informações das equipes

Líder invicto da Premier League com oito pontos de vantagem para o segundo colocado Manchester City (40 a 32), o Liverpool vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Brighton, no último sábado. O Tottenham, que aparece na quinta posição da tabela somando 20 pontos, derrotou o Bournemouth por 3 a 2, também no sábado.