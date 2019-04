Manchester United x West Ham: como assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Manchester United e West Ham se enfrentam neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será disputado no tradicional Old Trafford, em Manchester, às 13h30, pelo horário de Brasília.

O jogo entre Manchester United e West Ham terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil e da Rede TV!.

O Manchester United passa por momento delicado nesta reta final de temporada. Em sexto lugar no Campeonato Inglês, com 61 pontos, está fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões e também da Liga Europa. Por isso, tem obrigação de vencer.

A situação do West Ham é pior ainda. O time recebeu vários reforços nesta temporada, como o zagueiro paraguaio Balbuena e o meio-campista brasileiro Felipe Anderson, mas faz má campanha. É apenas o 11º colocado, com 42 pontos.

O Manchester tem outro problema nesta altura: na Liga dos Campeões está em desvantagem no duelo de quartas de final com o Barcelona, após perder em casa por 1 a 0, na última semana.

O West Ham vem de duas derrotas seguidas no Inglês, para Everton e Chelsea. Perdeu 15 vezes em 33 partidas.