Manchester vai à semifinal após vitória sobre o Chelsea

Um gol no primeiro tempo marcado por Javier Hernández e outro no segundo, de Park Ji-sung, garantiram a vitória do time da casa, que já havia vencido em Londres, por 1 x 0.

O Chelsea chegou a empatar o jogo através de Didier Drogba, que entrou em campo no intervalo no lugar de Fernando Torres, aos 32 minutos do segundo tempo, sete minutos depois da expulsão do brasileiro Ramires, que recebeu dois cartões amarelos.

Porém, logo depois Park fez o segundo gol do Manchester e garantiu a vitória.

O Manchester United, que bateu o Chelsea nos pênaltis na final de 2008, conseguiu controlar a pressão da equipe londrina e agora busca a tríplice coroa -- os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da FA Cup.

A equipe inglesa vai enfrentar na semifinal europeia o vencedor do confronto entre Schalke 04 e Inter de Milão. Na partida de ida, na Itália, os alemães golearam por 5 x 2.

(Por Sonia Oxley)