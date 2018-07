Manchester vence Barcelona em revanche da final da Liga dos Campeões

WASHINGTON, Estados Unidos - O Manchester levou a melhor sobre o Barcelona, neste sábado, no estádio Fedex Field, em Washington, na reedição da final da última Liga dos Campeões. Com gols de Nani e Owen, venceu o time catalão por 2 a 1 em um jogo que atraiu ótimo público na capital norte-americana. Campeão da Copa Audi, no meio de semana, o Barça faz mais dois jogos em sua excursão aos Estados Unidos, contra o Chivas (quarta) e o América do México (sábado).

Ainda desfalcado dos jogadores que disputaram a Copa América (Messi, Sanchez, Milito, Mascherano, Adriano e Daniel Alves), o Barcelona não fez uma boa apresentação e, mais uma vez, viu Thiago brilhar. O filho de Mazinho, que cada vez mais vai sendo reconhecido pelo futebol e não pela filiação, marcou mais um golaço de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro De Gea. Na Copa Audi, ele já havia feito um gol assim. Aliás, quatro dos cinco gols do Barça na pré-temporada foram marcados por ele.

O gol de Thiago foi o de empate, já no segundo tempo. Na primeira etapa, Nani abriu o placar para o Manchester. Sete minutos depois do gol catalão, Owen marcou para o Manchester United e garantiu a vitória inglesa. Os brasileiros Anderson, Fabio e Rafael, atuaram pelo Manchester.