Mancini acredita que Botafogo venceu após mudar atitude

O técnico Vagner Mancini apontou a mudança de postura no segundo tempo como fator fundamental para o Botafogo bater o Goiás por 1 a 0, na noite de quinta-feira, no Maracanã, e encerrar um jejum de cinco partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Após uma apresentação morosa na etapa inicial, o time cresceu e conseguiu definir o jogo com o gol marcado pelo zagueiro Bolívar.

"Cobramos atitude de equipe quer vencer o jogo. No primeiro tempo, foi equipe morosa, que achou que ia vencer a qualquer momento, o que não acontece mais no futebol. O Goiás não teve muitas chances de gol, mas poderia chegar por ter atacantes rápidos. Hoje foi notório que no segundo tempo houve mudança de atitude, a equipe queria chegar mais e finalizar", disse.

Para Mancini, a vitória poderia ter sido conquistada com mais tranquilidade, não fosse o início ruim do time e o pênalti desperdiçado por Emerson Sheik. "Poderia ter sido um pouco mais fácil o jogo, pelo pênalti que desperdiçamos e pelo início de jogo. Estivemos muito aquém, equipe lenta, valorizou muito a bola em momentos errados. No segundo tempo, voltou com postura muito mais agressiva, marcando mais â frente, buscando o passe em profundidade. Fizemos o gol, perdemos o pênalti e tivemos outras oportunidades", afirmou.

Mas apesar da atuação não ter sido vistosa, Mancini destacou que o Botafogo cumpriu o seu objetivo. "O mais importante era chegar à vitória, independentemente de como fosse, após cinco jogos sem vencer. Era preciso ter a capacidade de construir uma vitória muito importante nessa retomada do caminho. Empatamos em Criciúma e hoje era fundamental vencer. Acabamos fazendo o necessário", comentou.

Com 26 pontos, o Botafogo subiu para a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com 26 pontos. O time volta a entrar em campo neste domingo, novamente no Maracanã, diante do Grêmio. Mancini projetou uma ótima partida no fim de semana.

"Vai ser muito importante ter uma postura com alta intensidade os 90 minutos, porque o adversário vai propor isso. Lembro bem do jogo que venceram o Flamengo e que não deixaram o Fluminense respirar. Contra certos adversários, a motivação do Botafogo é maior. É difícil jogar contra equipes que estão lá embaixo e se fecham demais. Há a necessidade que seja o Botafogo do segundo tempo, mesmo que sabendo que às vezes há a imposição do adversário. O jogo de domingo vai ter uma forma de jogar diferente, vamos ser mais atacados e temos que ter atenção redobrada", disse.