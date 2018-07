Mancini admite interesse do Manchester City em Dzeko O técnico italiano Roberto Mancini admitiu o interesse do Manchester City na contratação do atacante bósnio Dzeko, um dos destaques do Wolfsburg, da Alemanha. Segundo a imprensa europeia, o clube inglês estaria disposto a desembolsar até 35 milhões de euros para conseguir o reforço do jogador de 24 anos.