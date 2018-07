Mancini admite mau momento do ataque e cobra City O técnico Roberto Mancini não escondeu a preocupação com a má fase ofensiva do Manchester City e cobrou dos jogadores uma rápida resposta, já diante do Norwich, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Nas últimas duas partidas, a equipe marcou apenas uma vez, desempenho bem diferente em relação ao do título da temporada passada, quando terminou com o melhor ataque da competição, com 93 gols.