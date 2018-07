Mancini admite que não esperava voltar à Inter de Milão

Contratado no dia anterior para substituir o demitido Walter Mazzarri, Roberto Mancini foi apresentado neste sábado como novo técnico da Inter de Milão. Na chegada, ele admitiu que não esperava voltar ao clube, onde já trabalhou entre 2004 e 2008 - nesse período, conquistou três títulos do Campeonato Italiano e dois da Copa da Itália.

"Estou muito feliz. Nunca pensei que retornaria para a Inter, mas eles me chamaram, nós conversamos, eles explicaram o projeto e eu penso que podemos ter outra bonita história", contou Roberto Mancini, mostrando confiança na recuperação do clube de Milão. "Acredito nesse projeto. Caso contrário, não teria aceito o emprego."

Com apenas quatro vitórias em 11 rodadas, a Inter de Milão soma 16 pontos no Campeonato Italiano, 12 atrás da líder Juventus, e a aparece em nono lugar. A estreia de Roberto Mancini no cargo será justamente no clássico contra o rival Milan, marcado para acontecer no dia 23 de novembro.

"Não tenho a varinha mágica. Para voltar a vencer, temos que trabalhar. A Inter é um grande clube e estou muito feliz de ter aceito o convite, mesmo sabendo que, quando você volta a um lugar onde fez um bom trabalho, pode colocar tudo a perder", afirmou o treinador.