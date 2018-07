Mancini admite superioridade do Grêmio em derrota O Grêmio foi melhor e mereceu vencer o Botafogo, por 2 a 0, domingo, no Maracanã, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi essa a avaliação do técnico do time carioca, Vagner Mancini, que admitiu que o rival mandou no jogo no Rio para sair com os três pontos que o colocaram na beira de entrar no G4.