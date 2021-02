Mancini ainda acredita em vaga na Libertadores e aponta mudanças para próxima temporada

O Corinthians tem uma situação complicada na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas o técnico Vagner Mancini mantém a esperança em conseguir uma vaga no torneio continental. Em entrevista coletiva depois da derrota para o Santos na Vila Belmiro por 1 a 0, o treinador ressaltou que o time seguirá lutando enquanto for possível.

"Eu acredito ainda, são seis pontos em disputa, assim como o Corinthians, Santos e Athletico-PR têm jogos difíceis. Nesta fase do campeonato, todo mundo briga por alguma coisa. É importante a gente manter o entusiasmo. Só pelo fato de vestir essa camisa você tem a obrigação de brigar por todos os pontos até o final da disputa", disse Mancini.

Leia Também Ramiro admite má fase do Corinthians, mas promete luta até o fim por Libertadores

"Nos últimos jogos, acabamos desperdiçando pontos importantes por erros da nossa equipe, alguns erros técnicos, estruturais, erros táticos, dentro destes detalhes que o jogo apresenta e a gente precisa ser mais efetivo. Acabou faltando num momento em que a gente precisava decidir algumas partidas e isso acabou nos custando pontos importantes e agora a situação ficou um pouco mais difícil. Ainda temos chance, vamos brigar muito até o final, mas é óbvio que ficou mais difícil", analisou o técnico sobre o momento da equipe. Em nove jogos em 2021, o Corinthians venceu três, empatou um e perdeu cinco.

"O mais importante é que temos chances, remotas, mas temos chances", manteve a fé.

Com a derrota para o Santos, a situação do Corinthians para conseguir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores se complica muito. Para entrar no G-8, a equipe precisa vencer seus últimos dois jogos, torcer para que o Santos não vença nenhum dos seus dois e para que o Athletico-PR tropece ao menos uma vez. Nas últimas rodadas, o Corinthians enfrenta Vasco em casa e Internacional fora; o Santos recebe o Fluminense e visita o Bahia, e o Athletico-PR joga com o Grêmio em Porto Alegre e o Sport em Curitiba.

Independentemente de conquistar a vaga ou não, o Corinthians deverá ter mudanças no elenco após o término da temporada 2020. Contudo, quais mudanças serão feitas ainda depende da definição se o time jogará Libertadores ou a Copa Sul-Americana.

"Daqui a sete dias encerramos o Brasileiro e em 10 entramos em campo para outro campeonato (Paulistão). Decisões serão tomadas, não só no Corinthians, mas em todas as equipes. É importante que neste término de temporada, mesmo sendo fevereiro, que algumas coisas aconteçam, você oxigene seu elenco, seu clube, para que algumas coisas sejam melhores", indicou Mancini.