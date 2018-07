Mancini ainda acredita que Guarani seguirá na Série A O empate com o Vitória, por 1 a 1, no último domingo, deixou o Guarani mais perto do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O fato de estar há dez jogos sem vencer e ter de ganhar pelo menos dois dos três confrontos que terá pela frente, contudo, não abate o técnico Vágner Mancini. Pelo menos, não aparentemente.