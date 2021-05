Mancini aprova Corinthians com 3 zagueiros e aponta saída de veteranos do time

O técnico Vagner Mancini elogiou a atuação do Corinthians no empate com o São Paulo, na NeoQuímica Arena domingo à noite, aprovou o esquema com três zagueiros e destacou a agressividade e competitividade de seus jogadores. "O time bobeou no gol do São Paulo, naquela bola em que o Miranda apareceu sozinho, bobeou em um ou outro lance que, felizmente, acabaram não resultando em gol. Mas teve muita coisa boa. Teve muitos méritos, melhorou demais na segunda etapa, pressionou. O São Paulo chegou muito pouco ao nosso gol, são fatos que acabam, de certa forma, fazendo com que essa equipe tenha grande possibilidade de ser mantida", disse o treinador.

O desempenho de João Victor, Jemerson e Raul Gustavo na zaga poderá ser mantido nos próximos jogos do Paulista e também da Copa Sul-Americana. "Não tenha dúvida de que a avaliação é altamente positiva, embora a gente tenha sentido um pouco de dificuldade no início da partida, o que é natural, porque fizemos, além da mudança de esquema, a entrada de alguns atletas. Não é uma tarefa fácil, mas acima de tudo foi uma tarefa bem executada. Essa dificuldade foi imposta porque no começo de jogo o São Paulo foi bem agressivo na marcação, e a gente não estava conseguindo uma estabilização que toda equipe precisa numa mudança de sistema de jogo."

Jogadores como Fábio Santos e Gil, que entrou no fim contra o São Paulo, poderão perder a titularidade. "Todos os atletas que saíram deram força àqueles que foram entrando. Eu tenho como hábito conversar com diversos jogadores ao longo da semana, eu fiz isso olhando no olho." Bruno Méndez, Camacho e Léo Natel são outros que deverão permanecer na reserva.

Mancini não confirmou se o time que empatou o clássico vai jogar no Peru, diante do Sport Huancayo, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, quinta-feira. No Paulista, competição na qual já está classificado para as quartas de final, o time volta a jogar no domingo, frente ao Novorizontino, em Itaquera.