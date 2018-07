Mancini assume Galatasaray e assina por 3 temporadas

ISTAMBUL - Roberto Mancini foi oficialmente confirmado, nesta segunda-feira, como novo técnico do Galatasaray. O clube turco anunciou que assinou um contrato de três anos com o treinador italiano, que assume a equipe neste início de temporada do futebol europeu. Ex-técnico de Manchester City (seu último clube), Inter de Milão, Lazio e Fiorentina, o comandante foi contratado para substituir Fatih Terim, que recusou uma proposta de extensão de seu contrato por mais dois anos.

Por meio de nota publicada nesta segunda-feira em seu site oficial, o Galatasaray confirmou que Mancini receberá 3,5 milhões de euros pelo seu primeiro ano de contrato, sendo que as duas temporadas seguintes do acordo preveem que o salário do treinador subirá para 4,5 milhões por ano.

Mancini iniciará uma nova jornada em um diferente centro do futebol europeu depois de ter levado o Manchester City ao título do Campeonato Inglês em 2012, uma temporada depois de ter faturado pela equipe a Copa da Inglaterra. Antes disso, ele fez sucesso pela Inter de Milão com três títulos italianos e dois da Copa da Itália.

O Galatasaray voltará a jogar pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, quando enfrentará a Juventus, em Turim, depois de ter sido massacrado pelo Real Madrid em sua estreia no Grupo B. Mesmo atuando em Istambul, a equipe foi goleada por 6 a 1 pelo time espanhol. Para completar, o time realiza um decepcionante início de Campeonato Turco, no qual figura na décima posição, com apenas sete pontos em cinco jogos.