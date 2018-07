Mancini avisa que Campeonato Inglês ainda está aberto

No sábado, os dois rivais venceram seus jogos pela 17ª rodada. O Manchester United ganhou em casa do Sunderland por 3 a 1 e chegou aos 42 pontos. O Manchester City, por sua vez, conseguiu o mesmo placar diante do Newcastle e tem 36 pontos.

"A temporada é longa. Alex Ferguson (técnico do Manchester United) sabe melhor do que eu. Ele sabe que o campeonato não está terminado nem quando faltam apenas três jogos para o final. Agora, ainda temos 21 jogos, então está aberto", disse Mancini.

Para Mancini, a vitória sobre o Newcastle foi muito importante para o Manchester City, principalmente porque aconteceu depois de uma derrota significativa - na rodada anterior, o time foi derrotado em casa justamente pelo Manchester United.

"Quando você perde para alguém, em particular para o Manchester United, é importante vencer novamente bem rápido. E nós começamos aqui (na casa do Newcastle), onde não são muitos que conseguem vencer. Estou muito satisfeito", afirmou o treinador.