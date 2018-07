Mancini avisa que fará mudanças no Manchester City O técnico Roberto Mancini criticou o comportamento dos jogadores do Manchester City e avisou que pretende fazer mudanças profundas na equipe após a derrotar por 3 a 1 para o Southampton, no último sábado, que deixou a equipe a 12 pontos do rival Manchester United, líder do Campeonato Inglês, faltando 12 rodadas do encerramento da competição.