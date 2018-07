Mancini cobra postura ofensiva do Cruzeiro no domingo Preocupado com a pressão torcida local, Vágner Mancini cobrou uma postura ofensiva do Cruzeiro no decisivo duelo contra o Ceará, domingo, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Para o treinador, o time mineiro precisa se impor logo no início da partida para não sair atrás no placar.