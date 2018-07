Mancini confirma Cruzeiro com três alterações

"Diante daquilo que nós vimos na estreia, uma equipe que não teve muito a posse de bola, que jogou menos do que deveria jogar, nós vamos fazer a mudança (entrada de Roger) para que a equipe possa se tornar mais ofensiva e mais decisiva no jogo", explicou Vagner Mancini, que sacou Amaral. Roger, assim como Fábio, não jogou na estreia porque estava suspenso.

Outra alteração é a entrada de Marcos no lugar de Gilson. Com isso, Diego Renan, que atuou improvisado na direita contra o Guarani, retorna à sua posição de origem. "A volta do Diego e a saída do Gilson é em função do que vi no jogo de domingo e nos amistosos, acho que o Gilson precisa evoluir mais e, neste momento, acho que o Diego pode dar resposta para a gente", disse Mancini.

O treinador também vai promover a estreia do atacante Walter, que ficará no banco pela primeira vez. O ataque titular será o mesmo da estreia. "Wellington e Anselmo Ramon mantidos e dependemos do desenvolvimento deles. São atletas que já jogam juntos há mais tempo, junto com o Montillo e, assim como os outros atletas, têm que dar a resposta", afirmou Mancini.