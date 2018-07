Mancini confirma Léo e relaciona 20 atletas no Cruzeiro

Na última quinta-feira, o próprio Léo admitiu que teria de fazer um sacrifício extra para estar em campo neste domingo, até pelo fato de que conseguiu acelerar o seu processo de recuperação. Na sexta-feira passada, o departamento médico do Cruzeiro havia estabelecido um prazo de dez dias de afastamento do defensor, mas o jogador conseguiu abreviar essa previsão.

Com a confirmação de Léo, Mancini terá força total à disposição no confronto em Fortaleza, onde o time terá o retorno de outros dois zagueiros. Naldo e Victorino cumpriram suspensão na rodada passada, no empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, e estão relacionados para encarar o Ceará.

O Cruzeiro está na 16.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, um à frente do Ceará, o 17.º colocado, e lutará para vencer fora de casa para afastar o risco de rebaixamento. Um triunfo será importante até pelo fato de que, na rodada final da competição, no próximo dia 4 de dezembro, o time travará um duro clássico com o arquirrival Atlético-MG.

Confira a lista de 20 atletas convocados para o jogo contra o Ceará:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Diego Renan e Vitor.

Zagueiros: Cribari, Léo, Naldo e Victorino.

Volantes: Charles, Everton, Fabrício, Leandro Guerreiro e Marquinhos Paraná.

Meias: Montillo e Roger.

Atacantes: Anselmo Ramon, Bobô, Farías, Ortigoza e Wellington Paulista.