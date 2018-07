Mancini confirma o Botafogo com três mudanças no domingo

O Botafogo terá três mudanças para encarar o Santos neste domingo, no Maracanã, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sentindo dores musculares, Airton será substituído por Bolatti. Recuperado de problema físico, Daniel voltará na vaga de Zeballos. E suspenso, Ferreyra dará lugar a Bruno Corrêa. A confirmação destas alterações foi feita pelo técnico Vágner Mancini.

"Não tem como eu dizer que não. A equipe treinou a maior parte do tempo com essa formação e teremos a volta do Daniel, além da entrada do Bruno Corrêa no lugar do Ferreyra. O Airton está fora do jogo. Ele já vinha se queixando de uma lesão e acabou saindo no último jogo por conta disso. O Bolatti está escalado em seu lugar", comentou nesta sexta-feira.

Com as mudanças, o Botafogo será escalado no domingo com: Jefferson; Edílson, Bolívar, André Bahia e Junior Cesar; Gabriel, Bolatti, Ramírez e Daniel; Emerson e Bruno Corrêa. Será a primeira partida de Bruno Corrêa como titular. Contratado há duas semanas, o jogador entrou no segundo tempo da derrota de quarta para o Ceará, mas agora terá mais tempo para mostrar seu futebol.

"O Bruno acabou entrando contra o Ceará ainda com pouco tempo, mas já deu para ver que é técnico e de boa movimentação. Espero sinceramente que, além de ter um camisa 9, possamos contar com uma movimentação interessante com esse jogador, além da chegada do Emerson e do Daniel. Pode ser que ele ainda sinta a falta de entrosamento, mas é a nossa opção mais interessante e vamos começar com ele", apontou Mancini.

O treinador exaltou os novos titulares, mas admitiu que ainda faltam opções no elenco botafoguense. "Eu vou ser sincero e acho que as opções ainda não estão do jeito que poderia ser. No último jogo eu tive que mexer ainda no primeiro tempo e já faz um certo tempo que não consigo fazer substituições de ordem tática que mudem o rumo da partida. Daqui a algum tempo espero ter à disposição todos que estão em recuperação no departamento médico."