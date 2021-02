Mancini convoca nove jogadores da base para participar de treinos do Corinthians

Um dia após o técnico Vagner Mancini indicar que o Corinthians utilizaria mais jogadores das divisões na temporada 2021, o plano começou a ser colocado em prática. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após o empate por 0 a 0 com o Vasco, o treinador utilizou nove jogadores da base na atividade no CT Joaquim Grava.

O trabalho marcou o início da preparação para o duelo com o Internacional, quinta-feira, no Beira-Rio. Do sub-20, foram promovidos Mandaca (volante), Matheus Araújo (meia), Antony (atacante), Cauê (atacante) e Felipe (atacante). Já do sub-23, Igor Morais (zagueiro), John (zagueiro), Igor Formiga (lateral direito) e Vitinho (meia) trabalharam com o elenco principal.

Os atletas que foram titulares diante do Vasco fizeram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do CT, com os demais jogadores trabalhando no campo 4 do CT. Eles realizaram um coletivo mesclando os jovens da base com os jogadores da equipe principal.

O lateral-direito Fagner e o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, que deixaram o jogo com o Vasco reclamando de por dores no adutor e uma pancada no joelho direito, respectivamente, fizeram tratamento e serão reavaliados pelo departamento médico.

O Corinthians é o décimo colocado do Brasileirão com 50 pontos e não tem mais chances de classificação à Libertadores, mas se garantiu na próxima edição da Copa Sul-Americana. Seu adversário na quinta, o Inter, ocupa a vice-liderança e disputa o título nacional com o Flamengo.