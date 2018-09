Mancini critica Balotelli após empate da Itália: 'Seu nível físico é um problema'

O técnico Roberto Mancini admitiu que a Itália não fez uma boa apresentação no empate por 1 a 1 com a Polônia nesta sexta-feira, em Bolonha, em duelo válido pela Liga das Nações da Uefa. Segundo ele, a equipe errou demais e permitiu ao adversário contra-atacar.

"Era o tipo de jogo que eles queriam. Erramos muitos passes na saída de jogo e demos a eles essa opção", afirmou o treinador. Os poloneses saíram na frente com um gol de Zielinski ainda no primeiro tempo. O empate veio de pênalti, na etapa final, marcado pelo brasileiro naturalizado italiano Jorginho.

Mancini também disse que esperava mais do atacante Balotelli. "Ele precisa jogar. É um jogador experiente no cenário internacional, mas seus níveis de condicionamento físico são um problema no momento", disse.

A única vitória da Itália em seus últimos oito jogos foi em maio, quando bateu o Arábia Saudita por 2 a 1 em amistoso. Depois de ter ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia, a seleção italiana caiu no ranking da Fifa e hoje ocupa apenas a 21ª colocação - é o seu pior posto desde que a entidade iniciou a classificação há 25 anos.

A Itália volta a campo na próxima segunda-feira, quando visitará Portugal, pela segunda rodada da Liga das Nações. "Espero que possamos melhorar na próxima partida. Mas claramente não podemos vacilar novamente. Jogaremos contra Portugal que é o atual campeão europeu", avisou o zagueiro Bonucci.